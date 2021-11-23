РИАМО - 23 ноя. В Сергиево-Посадском городском округе прошла встреча заместителя начальника правового управления Фонда защиты прав дольщиков Московской области Андрея Пронина, участников долевого строительства ЖК «Благовест» и представителей муниципальной администрации, сообщает пресс-служба фонда.

Наблюдательный совет фонда постановил финансировать завершение строительных работ по ЖК «Благовест». В проекте объекта предусмотрено 269 квартир, жилая площадь составит 11 тыс. кв. м. По информации федерального фонда, пострадавшими от действий застройщика признаны 177 человек.

Гражданам, чьи требования включены в реестр требований участников строительства (РТУС) до 29 сентября или в этот день, будут предоставлены квартиры в ЖК. Те же, чьи требования были включены в РТУС позже, имеют право на возмещение средств.

Представители муниципальной администрации выразили опасения из-за сделок по продаже квартир в ЖК, которые осуществляют не зарегистрированные в РТУС продавцы. В то же время сами сделки регистрируются Росреестром.

Юристы фонда обратили внимание, что в этом случае граждане не смогут получить ни жилье, ни денежные средства в качестве возмещения.

«Хочу предостеречь потенциальных покупателей от приобретения квартир по переуступке, если квартиры не приняты в РТУС. Переуступка возможна и человек приобретает права требования, но это еще не гарантирует получение квартиры, так как данные требования конкурсный управляющий может не учесть при формировании РТУС», – отметил Пронин.