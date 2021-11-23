РИАМО - 23 ноя. Семь человек, выживших в ДТП с автобусом в Болгарии, направлены в ожоговую клинику и травматологию, в настоящий момент их жизням ничего не угрожает, сообщает «Вечерняя Москва».

После дорожной аварии в больницы доставили 7 выживших пассажиров, в том числе 17-летнюю девушку. 6 пострадавших направили в ожоговую клинику, а 1 - в травматологию.

Туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на болгарской трассе «Струма» ночью 23 ноября. Из 53 пассажиров автобуса погибли 46 человек, все они – граждане Северной Македонии.

Власти Болгарии рассматривают 3 основные версии произошедшего: мокрая дорога, технические неполадки в автобусе и заснувший водитель. Автобус направлялся из Турции в Северную Македонию.