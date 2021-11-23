РИАМО - 23 ноя. Отрицательный результат ПЦР-теста не всегда гарантирует полное выздоровление от коронавирусной инфекции. Для более точного результата следует сдать пробу из носоглотки, а после этого провести анализ крови, объяснил доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

«Если давать гарантию Covid-free, надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня. Еще один путь – когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса уже нет», – уточнил Нетесов в эфире радио Sputnik.

Не менее важно проверить уровень антител класса IgG и IgM. Если уровень IgG высокий, а IgM отсутствует - можно сделать вывод, что инфекция прошла более месяца назад. Если же показатель IgM все еще остается высоким, вероятно, коронавирус еще находится в организме.

«Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник. Тогда, если вирус еще в организме циркулирует, то образование антител класса IgM им стимулируется», – рассказал Нетесов.

При этом нельзя забывать о том, что заразиться коронавирусом можно повторно. Снизить вероятность заболевания и предотвратить тяжелое течение Covid-19 можно с помощью вакцинации. Привиться можно в поликлиниках и в выездных пунктах.

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