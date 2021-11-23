РИАМО - 23 ноя. Жителям Подмосковья упростили выдачу заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком. Пользователи регионального портала Госуслуг теперь могут самостоятельно сформировать топографический план своего участка по кадастровому номеру или координатам, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«Раньше заявителям приходилось обращаться в коммерческие организации и оформлять топоплан за плату. Мы полагаем, что изменения позволят сократить количество отказов по услуге», – сообщила министр государственного управления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

На топографическом плане отображается схема участка земли с детальной прорисовкой всех важных элементов рельефа. Такой план участка предстоящей застройки пользователю необходимо добавить при заполнении формы на портале Госуслуг. Это можно сделать как в самой форме, так и загрузив план отдельным файлом.

Сгенерировать топографический план можно в несколько шагов. Сначала необходимо ответить «Да» на вопрос, требуется ли помощь в подготовке топоплана, затем добавить кадастровый номер или географическую систему координат в сведения о земельном участке и нажать кнопку «Сформировать топографический план». Так топоплан будет сгенерирован автоматически.