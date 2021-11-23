РИАМО - 23 ноя. Проект «Познавательная Одиссея» стартует 25 ноября в Твери. Участники автопробега проедут через Тверь, Кимры и Дубну, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Старт назначен на 8 часов. В Дубне участники увидят красоты города, посетят Музей истории создания крылатых ракет и Музей истории науки и техники Объединенного института ядерных исследований и «Экспериментариум».

Участниками «Познавательной Одиссеи» станут не только взрослые, но и 13 детей. В число участников войдут также производители техники для инвалидов. Мероприятие поможет провести экспертизу инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Московской области около 150 туристических маршрутов разработаны для удобства маломобильных граждан. Они пролегают по территориям 33 муниципалитетов.

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