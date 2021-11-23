РИАМО - 23 ноя. Ситуация с проживанием мигрантов находится на особом контроле в Подмосковье, особое внимание уделяется Раменскому городскому округу, Люберцам, Солнечногорску, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим большое количество предприятий, которые привлекают мигрантов. Преимущественно из Средней Азии. Часто они живут как попало, неустроенно, в хостелах, по 100 человек в одной комнате», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что этому нужно положить конец.

«Нужно организовать общежития таким образом, чтобы человек, который нанимает на работу, обеспечивал комфортное проживание мигрантам, безопасность и соблюдение всех правил, чтобы они не беспокоили и не раздражали местных жителей», - уточнил глава региона.

По его словам, особенный запрос в Раменском городском округе, Люберцах, Солнечногорске.

«Там мы будем уделять этому вопросу особое внимание. Комфортные городки, в которых живут мигранты, будут строиться в Подмосковье», - заключил Воробьев.