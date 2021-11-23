РИАМО - 23 ноя. С 15 по 21 ноября на площади у ЛДС «Кристалл» проходила масштабная ярмарка «Праздник сластен», сообщает пресс-служба главы городского округа Электросталь.

На ярмарке были представлены товары широкого потребления, связанные с данной тематикой; торты, пирожные, выпечка, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мед, чай, кофе, коктейли, свежевыжатые соки, сухофрукты, зефир, пастила, орехи и ягоды в шоколаде, халва, конфеты, а также гастрономия, овощи-фрукты; легкая и текстильная промышленность: женская, мужская, детская одежда и обувь, одежда для спорта, трикотаж, головные уборы, кожгалантерея, текстиль для дома, посуда и предметы интерьера, подарки и сувениры, произведенные на территории регионов России.

Участники ярмарки имели возможность продемонстрировать и реализовать новые модели одежды и обуви, расширить список деловых контактов, обменяться с коллегами опытом, организовывать для посетителей сезонную распродажу товаров по специальным ценам от производителей.

Данная ярмарка способствовала насыщению потребительского рынка. Покупатели могли не только продегустировать, купить фермерскую продукцию, но и получить практические советы от региональных фермеров по хранению овощей и фруктов.

На ярмарке была организована культурно-массовая программа. Профессиональные промоутеры в костюмах сказочных героев создавали праздничное настроение, для детей и взрослых были организованы эстафеты и конкурсы, а также розыгрыши призов. Это позволило превратить ярмарку в праздничное мероприятие, которое принесло горожанам массу положительных эмоций.