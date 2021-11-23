РИАМО - 23 ноя. XXVII Большой отчетный круг Центрального казачьего войска состоялся в Центральном дворце культуры «Звезда» Наро-Фоминского округа. В нем приняли участие более 300 казаков, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области (ГУРБ).

«В муниципалитетах Московской области несут службу около 1,6 тыс. казаков. Помогая сотрудникам правоохранительных органов, казаки принимают участие в охране общественного порядка. Деятельность казачьих народных дружин способствует улучшению криминогенной ситуации в городских округах региона», - сказал зампред правительства Подмосковья – глава регионального ГУРБ Роман Каратаев.

В рамках главного казачьего мероприятия было отмечено, что 2021 год стал результативным для казаков Московской области. Казачьи народные дружины региона принимали активное участие в охране общественного порядка, антинаркотических мероприятиях, в мероприятиях по контролю соблюдения противоэпидемиологических мер.

С воспитанниками казачьего кадетского корпуса и кадетских классов Подмосковья регулярно проводились мероприятия военно-патриотической направленности.

В настоящее время в состав Центрального казачьего войска входит 284 казачьих общества из всех регионов Центрального федерального округа. 207 обществ внесены в государственный реестр. Общее количество казаков составляет 15,9 тыс. человек.