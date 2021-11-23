РИАМО - 23 ноя. Цена на продовольственные товары выросла, чтобы сберечь деньги и не навредить своему здоровью, можно приобретать продукты под собственными марками торговых сетей, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

Стоимость таких продуктов обычно ниже, так как у производителя закупается большой объем продуктов и нет затрат на рекламу. Однако это не значит, что по своим качественным характеристикам продукты хуже или менее полезны.

«Сумка из масс-маркета и брендовая сумка несут одну и ту же функцию, мы переплачиваем только за бренд, за ощущение. То же самое и с продуктами. Мое мнение – однозначно стоит смотреть в сторону собственных марок торговых сетей, потому что так мы снижаем затраты на покупку продуктов, и для нас это выгодно», – отметила Арзуманян в эфире радио Sputnik.

Тем не менее, все еще важно проверять состав продуктов и срок их годности перед покупкой. Список ингредиентов должен быть коротким, а сам продукт должен оставаться свежим достаточно долго.

«Стоит визуально оценить, как выглядит продукт, не нарушена ли целостность упаковки. Важно выбирать наименее переработанные продукты, они более полезны для здоровья», – добавила Арзуманян.