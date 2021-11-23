РИАМО - 23 ноя. В ОМВД России по Таганскому району обратилась жительница дома на улице Новорогожская. Она сообщила о краже имущества на сумму около 5 млн рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Женщина рассказала, что с 31 октября по 8 ноября она находилась на стационарном лечении в больнице. На это время она передала ключи от квартиры своей знакомой, с которой познакомилась в 2015 году. Потерпевшая просила ее кормить домашних животных.

20 ноября москвичка обнаружила пропажу 300 коллекционных монет, камней, золотых и серебряных изделий, которые принадлежали потерпевшей и ее родственникам. Полный перечень похищенных вещей еще устанавливается. Со слов гражданки сумма ущерба составляет около 5 млн рублей.

Женщина проживает одна. Сначала она пыталась сама дозвониться до знакомой, однако потом обратилась в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в порядке статьей 144 и 145 УПК РФ.