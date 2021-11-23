РИАМО - 23 ноя. В Москве заключили под стражу 17-летнего подростка-наркокурьера, который угнал автомобиль каршеринговой компании для развоза наркотиков и сбил на нем полицейского, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, ученик 9 класса приобрел для последующей продажи 21 сверток с наркотическими веществами, которые хранил в похищенном им автомобиле каршеринга.

Днем 19 ноября на улице Байкальская подросток, сидя в припаркованном автомобиле, заметил приближающегося к нему сотрудника полиции. Наркокурьер тронулся с места и сбил правоохранителя.

Подросток пытался скрыться, но был задержан. Против него возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ), п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

Фигурант заключен под стражу, в отношении него проводятся следственные действия.