РИАМО - 23 ноя. Инспектор Центра дорожного движения Москвы Александр Марков выявил деятельность дорожных аферистов на Третьем транспортном кольце в столице. Мошенники останавливают граждан на дороге, внушают им, что машина неисправна, после чего предлагают помощь в починке по завышенной цене, пишет Газета.ru.

Инспектор ЦОДД выявил мошенника во время патрулирования ТТК. Марков заметил, что на обочине дороги рядом стоят 2 автомобиля, у одного из них был открыт капот. Когда инспектор остановился рядом с ними для выяснения ситуации, мужчина, стоявший возле автомобиля с поднятым капотом, заявил, что помогает женщине ремонтировать машину.

«Она пояснила, что ранее этот мужчина жестами показал ей, что автомобиль дымит, а когда она остановилась, попросил открыть капот и начал помогать с ремонтом. Как только стали выяснять обстоятельства, «помощник» прыгнул в свою машину и сорвался с места — чуть ли не по ногам мне проехал. Я успел заснять на видеорегистратор номер этого автомобиля, данные передали в полицию», — рассказал Марков.

Инспектор отметил, что сразу смог выявить в действиях мужчины признаки мошенничества, так как незадолго до случившейся ситуации по похожей схеме был обманут его отец. В последнее время подобные аферы стали часто наблюдать на дорогах в Московском регионе и соседних областях.

В ЦОДД рассказали, что чаще всего мошенники охотятся за женщинами и пожилыми мужчинами. После того как аферистам удается обманом остановить выбранного водителя, они предлагают жертвам свою помощь и начинают якобы изучать пространство под капотом. Во время осмотра злоумышленники незаметно разбрызгивают из шприца на раскаленный карбюратор моторное масло, имитируя возгорание.

После того, как жертва мошенничества испугается «серьезной» поломки, мошенники предлагают ей свою помощь в эвакуации автомобиля в расположенный неподалеку автосервис, где стоимость ремонта якобы неисправного автомобиля доходит до 100 тыс. рублей.

Завязанные в мошеннической схеме автосервисы могут заменить какую-либо деталь на аналогичную и экспертиза не сможет доказать тот факт, что автомобиль изначально был исправен. При этом доказать факт мошенничества в дальнейшем будет невозможно, так как клиенты сами соглашаются на ремонт, а завышенная цена на услуги сама по себе не является преступлением.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, гражданам рекомендуется сохранять бдительность и не соглашаться на подозрительную помощь от незнакомых людей. Отмечается, что признаки серьезной поломки автомобиля почти всегда можно заметить заранее, они проявляются в посторонних звуках в машине и загорании сигнальных лампочек на приборной панели.