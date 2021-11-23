РИАМО - 23 ноя. Подмосковное УФАС России посчитало, что между ООО «НПК «Голберг», ООО «Мегатранс» и ООО «Оазис» заключено антиконкурентное соглашение. По нему они пытались удержать цены на торгах на максимальном уровне, сообщает пресс-служба ведомства.

АО «Мострансавто» проводило торги на право заключить контракт по поставке, монтажу и пуско-наладке стационарных, автоматических струйно-щеточных установок. Это было необходимо для филиалов перевозчика.

Когда начались торги, участники ООО «НПК «Голберг», ООО «Оазис» и ООО «Мегатранс» подали по одному ценовому предложению. При этом снижение стоимости было незначительным, из-за чего сохранилась начальная, то есть максимальная цена контракта.

УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. Соглашение между компаниями было признано картелем и было запрещено в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции».