РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Жителей подмосковного Подольска просят предоставить показания приборов учета воды и света до 12 декабря, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В декабре изменятся привычные сроки передачи показаний приборов учета и даты выпуска платежных документов.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области информирует, что Единые платежные документы за коммунальные услуги (ЕПД) за декабрь 2021 года будут сформированы до 20 декабря. Печать и доставка ЕПД будет произведена до 25 декабря.

В связи с этим жителям необходимо досрочно до 12 декабря предоставить показания индивидуальных приборов учета водоснабжения и электроснабжения в адрес территориальных управлений ООО «МосОблЕИРЦ» для расчета начислений за коммунальные ресурсы.