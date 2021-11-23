РИАМО - 23 ноя. Требования подмосковного УФАС по устранению нарушений, касавшихся условий работы со страховыми компаниями, МосОблЕИРЦ выполнил в полном объеме, сообщает пресс-служба центра.

Равные условия всем контрагентам МосОблЕИРЦ обеспечил за счет подписания дополнительных соглашений, которые были направлены страховым компаниям. В документах прописан единый размер стоимости услуг расчетного центра для страховых организаций.

УФАС Подмосковья уведомлен о выполнении требований через отчет.

МосОблЕИРЦ ведет сотрудничество со страховыми компаниями, которые предоставляют в платежных документах услуги добровольного страхования. Механизм такой услуги гарантирует возмещение убытков, а также позволяет защитить финансовые интересы при риске повреждения или разрушения жилья.