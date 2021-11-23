РИАМО - 23 ноя. Мособлдума на ближайшем заседании 25 ноября рассмотрит законопроект о внесении изменений в бюджет региона на 2021 год, финансирование региональной программы здравоохранения планируют увеличить на 39,8 млрд рублей, большинство этих средств будет направлено на усиление борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-центр регионального парламента.

«Финансирование госпрограммы здравоохранения планируем увеличить на 39,8 млрд рублей: за счет роста расходной части бюджета и перераспределения средств с «непрограммной части». Конечно, речь идет, в первую очередь, о борьбе с коронавирусом, которая остается на повестке дня», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что дополнительно выделенные средства пойдут на поддержку медиков, реабилитацию пациентов после перенесенного коронавируса и закупку лекарств.

Согласно положениям законопроекта, 4,8 млрд рублей планируют выделить на выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с Covid-2019, более 300 млн рублей – на стимулирующие выплаты медикам, участвующим в проведении вакцинации от коронавируса, 9,6 млрд рублей – на оказание медицинской помощи лицам с заболеванием или подозрением на коронавирус.

Кроме того, почти 300 млн рублей хотят выделить на проведение углубленной диспансеризации лиц, перенесших коронавирус, 1,9 млрд рублей - на обеспечение деятельности инфекционных отделений, около 760 млн рублей – на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно.

Также порядка 220 млн рублей планируется выделить на транспортировку медперсонала для оказания медицинской помощи на дому в целях предотвращения распространения Covid-19.

В число прочих сфер, которые получат увеличение финансирования, вошли социальная сфера (на нее будет дополнительно выделено 3,1 млрд рублей) и дорожно-транспортный комплекс (на него дополнительно выделят 8,5 млрд рублей). Изменения также затронут несколько других программ.

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