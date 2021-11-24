РИАМО - 24 ноя. В среду в столице пройдет прощание с народной артисткой России Ниной Руслановой. Церемония состоится в фойе большого зала Дома кино, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Поклонников, коллег, друзей и близких актрисы ждут к 11 часам. Похоронят ее на Троекуровском кладбище в Москве.

Нина Русланова умерла 21 ноября на 76 году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, с которой боролась актриса.

У нее была непростая судьба. История любимицы зрителей началась в детском доме в Харькове. Даже день рождения Русланова выбрала себе сама, настоящего она не знала.

В Москве будущая актриса поступила в Театральное училище им. Б.В.Щукина, где училась вместе с Леонидом Филатовым и Анастасией Вертинской. После окончания играла в театре имени Вахтангова, театрах имени Маяковского и имени Симонова.

В кино Русланова впервые снялась в 1967 году. Партнером по съемкам в картине «Короткие встречи» стал Владимир Высоцкий.

Фильмография актрисы насчитывает около 150 ролей. Самые известные были в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Цыган», «Не стреляйте в белых лебедей», «Берегите мужчин», «Зимняя вишня», «Завтра была война».