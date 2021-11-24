РИАМО - 24 ноя. Этот день богат на знаменательные для истории даты. 24 ноября зеленый томик книги Чарльза Дарвина увидел свет и изменил представление людей о происхождении человечества, а чуть больше века спустя было обнаружено одно из подтверждений его революционной теории.

День эволюции

24 ноября 1859 году на полках магазинов появился огромный, по тем временам, тираж книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». К вечеру ни одного издания было уже не достать. Этот день принято считать днем появления теории эволюции живой природы или дарвинизма.

Общество раскололось надвое. Одни боролись за новую теорию, другие – против нее. Однако саму эволюцию ученые признали еще при жизни Дарвина, а вот к принятию естественного отбора пришли почти на два века позже.

Интересно, что именно 24 ноября, только 1974 года, группа археологов обнаружила в Эфиопии скелет женской особи человекообразного существа - австралопитека Люси. Она считается праматерью человечества. Люси умела ходить на двух ногах, хотя ее мозг был еще близок скорее приматам, чем людям. Она погибла в возрасте 25-30 лет, а спустя 3,2 млн лет произвела фурор в научном мире.

День моржа в России

В 2008 году Всемирный фонд дикой природы и Совет по морским млекопитающим выступил с инициативой внести в календарь День моржа – самого крупного ластоногого обитателя северного полушария Земли. Дату выбрали исходя из миграционных привычек этих животных. Именно в конце ноября во время переселения на зимовку моржи наиболее уязвимы.

Существуют две основные причины гибели этих животных и обе – вина человека. Первая – экологическая, глобальное потепление сокращает места лежбищ моржей и в давке на небольших островках погибает множество малышей.

Вторая – вторжение человека на их территорию. Браконьерство носит массовый характер, и на сегодняшний день атлантический и лаптевский подвиды тихоокеанского моржа уже внесены в Красную книгу России. Зоозащитники надеются, что День моржа станет также известен как День снежного барса на Алтае, и люди перестанут уничтожать этих крупных, но беззащитных животных.

Федор Студит

Византийский монах Федор получил прозвище Студит в честь Студийского монастыря, где поселился со своими учениками в 8 веке. Но русский народ истолковал его второе имя по-своему, плотно связав день памяти святого с наступающей стужей.

На Руси говорили «Федор Студит землю студит» и советовали провести этот день поближе к печке. Если же 24 ноября было сыро, значит оттепель продержится до самого 4 декабря.

А еще глядели на звезды, если их много, то и урожай грибов и ягод большим будет.

Открытие Московского театра оперетты

В 1927 году в Москве был основан Театр оперетты. Его отцом основателем считается всемирно известный актер и режиссер Григорий Ярон. Первой постановкой на сцене театра стала оперетта Багриновского «Игра с джокером». Вслед за классиками Оффенбахом, Штраусом, Легаром, Абрахамом в афише появились советские композиторы Исаак Дунаевский, Дмитрий Шостакович и Юрий Милютин.

Сегодня Московский театр оперетты не только поддерживает традиции своего жанра, но и развивает современный мюзикл. Трудно недооценить популярность российских версий мюзиклов «Ромео и Джульетта» и «Нотр-Дам де Пари», представленных на сцене этого театра. Сегодня грандиозным успехом пользуются уже его собственные мюзиклы «Монте-Кристо», «Граф Орлов» и «Анна Каренина».

День Рождения Александра Суворова

Великий русский полководец родился 24 ноября 1729 года в семье генерала русской армии, что и определило всю его дальнейшую судьбу. В 17 лет он пошел на военную службу капралом и с упорством закалял свое слабое болезненное тело.

Одной из самых ярких его побед стал штурм неприступной турецкой крепости Измаил. А переход через Альпы стал заключительным этапом полководческой деятельности Суворова. Расцветший в век императрицы Екатерины II он так и не смог найти общий язык с ее сыном и наследником Павлом I. Суворов был удостоен всех российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам, а также многих иностранных военных орденов.