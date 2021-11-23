РИАМО - 23 ноя. Подмосковный продуктовый бренд «Луховицкий кларий» стал одним из 10 победителей по итогам обучения в школе региональных продуктов питания «Вкусы России», производители бренда получат призы для развития бизнеса. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«По итогам обучения на платформе «Школа фермеров», которое прошли более 800 участников из 66 регионов в рамках первого Национального конкурса «Вкусы России, выбрано 10 самых активных слушателей. Среди них – производители бренда «Луховицкий кларий» акваферма «Астапово», - сказал Воскресенский.

Он отметил, что бренд «Луховицкий кларий» был создан производителями для сохранения рыбных кулинарных традиций, исторически присущих Луховицким краям.

Образовательную онлайн-программу по продвижению региональных брендов продуктов питания запустили летом этого года Минсельхоз России, Россельхозбанк и Российский государственный аграрный заочный университет.

Обучение проходило на платформе «Школа фермеров. РСХБ» и было направлено на развитие у предпринимателей широкого спектра компетенций для успешной реализации бизнес-проектов в сфере производства и реализации продукции.

Участники программы комплексно обучались брендингу, маркетингу, организации офлайн и онлайн-продаж, развитию услуг в сфере агротуризма и выходу на экспортные рынки. 10 победителей школы со всей России получат призы, которые помогут им в развитии бизнеса.

«Наш «Луховицкий кларий» как победитель получил приз - поддержку для дальнейшего развития бизнеса, популяризации своей продукции и, соответственно, выхода на широкий рынок», - отметил Воскресенский.

В число призов для победителей вошли такие инструменты продвижения бизнеса, как контекстная реклама, реклама в социальных сетях и публикации о продукции у известных блогеров. Свою обратную связь и оценку производителям дадут 20 российских рестораторов по итогам дегустации каждого продукта.