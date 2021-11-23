РИАМО - 23 ноя. В городе Орехово-Зуево побывали стрит-арт художники. Они оставили новое яркое граффити на здании Росгосстраха, расположенном на улице 1905 года, сообщил врип главы Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

«Это своего рода подарок нашему округу от уже знакомых нам ребят. Мы предоставили им стену, а они в подарок рисунок», - написал Заголовацкий у себя в Instagram.

На кирпичной оранжевой стене появилось изображение огромной натуралистичной совы и 3D-иллюзии в красных и желтых тонах.

Заголовацкий объяснил, что сова является любимой птицей и символом для автора граффити Сергея Салина.

Весной 2021 год в Орехово-Зуеве прошел фестиваль стрит-арта и уличной культуры. Набережная креативного кластера «Стачка» превратилась в арт-пространство: одни из лучших граффити-художников России, участники международных фестивалей и биеннале расписали стены Морозовских мануфактур.