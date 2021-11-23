РИАМО - 23 ноя. Новый продукт запустил в производство агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма». Теперь предприятие выпускает специальный творог в брикетах, подходящий для создания сырников, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Особая технология производства позволяет творогу при выпекании и жарке не становиться жестким и не крошиться. Жирность творога составляет 9%. Его разработали в соответствии с потребностями покупателей.

Планируется, что предприятие будет производить по 17 тонн продукта в месяц. Творог для сырников уже можно приобрести в магазинах Москвы и области.

В агрохолдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» входят 4 современные фермы в Дмитриевском и Сергиево-Посадском округах (они рассчитаны на более чем 4,3 тыс. голов), а также сеть вендинговых автоматов и завод по переработке сырого молока мощностью до 100 тонн в сутки.