РИАМО - 23 ноя. В настоящее время в московских стационарах проходят лечение 7 тыс. пациентов с коронавирусом, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в основном Covid-пациенты лечатся во временных госпиталях. Это дает возможность сохранить в мегаполисе плановую и экстренную помощь.

«Мы в первую волну резервировали около 25 тыс. коечного фонда. В последнюю волну уже резервировали 16. Фактически было заполнено 12. Сейчас уже заполнено около 7 тыс. всего. И большая часть этого коечного фонда на сегодня, с которым мы сегодня работаем, - это временные специальные госпитали, сделанные для этого случая», - подчеркнул мэр.

Собянин уточнил, что временные госпитали нужны для того, чтобы другие больницы продолжали работать в обычном режиме и оказывать другую медпомощь больным.

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