РИАМО - 23 ноя. В 4 подмосковных МФЦ установили экопункты по приему вторичного сырья. Они находятся в Балашихе, Королеве, Подольске и Климовске, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

«Экопункт - это автомат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок, который позволяет не только собирать вторичное сырье и направлять его на переработку, но и получать баллы, которые можно потратить в магазинах или ресторанах быстрого питания. За единицу сданной тары начисляются баллы», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

В Подмосковье такие автоматы уже помогли собрать более 6,6 тыс. пластиковых бутылок и 2,2 тыс. алюминиевых банок. Собранное вторичное сырье направляют на переработку, после чего оно обретает вторую жизнь.

Нужно помнить, что автоматы принимают только банки и бутылки и идентифицируют их по штрих-коду, поэтому риск попадания неформатных предметов минимизирован.