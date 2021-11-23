РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 ноя. На месте гаражного кооператива №10 «Железнодорожник» ОАО РЖД планирует построить парк отстоя и экипировки для электропоездов Горьковского направления, 944 гаражных бокса подлежат изъятию для государственных нужд (выкупу), сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий провел прием жителей в общественной приемной балашихинского отделения партии «Единая Россия». Обратившийся к нему председатель ГСК №10 «Железнодорожник» Тимофей Веснин рассказал об информационном письме, которое прошло в ГСК от филиала ОАО РЖД «Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству железнодорожного транспорта».

В нем сообщалось, что на месте ГСК, в рамках организации пригородного – городского пассажирского железнодорожного движения на участке МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная», планируется строительство парка отстоя и экипировки поездов Горьковского направления. Речь идет об изъятии для госнужд (выкупе) 944 гаражей.

Веснин отметил, что это большое количество и все собственники переживают, насколько объективна будет оценка, так как для многих важен именно гараж, как место хранения автомобиля рядом с домом. А в микрорайоне Железнодорожный, на текущий момент, продаются два бокса.

По словам Ефимова, МЦД-4 важный объект для развития Московского железнодорожного транспортного узла. При этом собственники гаражей должны четко понимать порядок и сроки выкупа боксов. Это задача уполномоченной организации, которая будет осуществлять реализацию проекта.

«Направлю обращение жителей в ОАО «РЖД». Согласен и с тем, что если люди хотят именно гаражные боксы, а не деньги, важно проработать и этот вариант», - сказал Ефимов.

Еще один вопрос на приеме касался трудоустройства заявителя.

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