РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 ноя. Полицейские Балашихи рассказали пенсионерам округа о том, как не стать жертвами мошенников. Им напомнили, что делать при получении подозрительного СМС или звонка, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Мероприятие провели на базе ДК «Балашиха» с участниками проекта «Активное долголетие» в рамках акции «Защитим пожилых людей от мошенников!».

Полицейские рассказали, что из-за быстрого технологического развития людям пожилого возраста сложно уследить за новыми схемами мошеннических действий. Для этого с гражданами регулярно проводят профилактические мероприятия, где информируют их о распространенных способах обмана.

В ходе встречи пенсионеры узнали, как вести себя при получении подозрительной СМС-рассылки, в которой от получателя требуется перейти по закрепленной ссылке и ввести данные карты. Сотрудники полиции также осветили тему телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками банков, пытаются в разговоре завладеть личной информацией и похитить денежные средства со счета.

В завершение мероприятия всем участникам раздали специально разработанные памятки по профилактике мошенничества, пожелали крепкого здоровья и бдительности.