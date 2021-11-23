РИАМО - 23 ноя. В культурном центре имени Н.П. Васильева прошел традиционный осенний концерт памяти электростальских музыкантов «Есть только миг...», сообщает пресс-служба главы г.о. Электросталь.

В рамках мероприятия подмосковные музыканты исполнили рок, авторские композиции, каверы и джаз.

В число исполнителей концерта вошли такие музыканты, как Георгий Мещеряков, Андрей Логинов, Сергей Жук, Николай Корыгин, Олег Книжник, а также группы: «Пульс», Lazy Workers, «ТвоеМое», Melancholy, Red Data Cat.

Концерт посетило множество зрителей из Электростали, а также других городов Подмосковья и России.