РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 ноя. Строители приступили к устройству шпунтового ограждения котлована на месте строительства областной детской больницы, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«Строители продолжают разработку котлована. Вывезено порядка 232 тыс. куб. м грунта, что составляет около 75% от проектного объема. Рабочие также приступили к устройству шпунтового ограждения», - сообщил министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев.

Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.

В рамках проекта в Красногорске планируется построить 8-этажное здание площадью 114,6 тыс. кв. м. В нем будут предусмотрены 28 отделений, в том числе инфекционное, лечебно-диагностические, приемное, оториноларингологическое, симуляционный центр, а также консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену и стационар на 420 мест.

Высококлассную медицинскую помощь здесь смогут получать не только юные подмосковные жители, но и пациенты со всей страны - ежегодно свыше 15,5 тыс. пациентов.

Строительство нового объекта здравоохранения ведется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.