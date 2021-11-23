РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 ноя. Старшего кассира одного из магазинов в подмосковном Красногорске задержали за присвоение из кассы 21 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск с заявлением обратился руководитель одного из сетевых магазинов, расположенных на бульваре Космонавтов. Он сообщил, что старший кассир присвоил деньги из кассы. Сумма ущерба составила 21 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники красногорского отдела полиции задержали 32-летнего уроженца Рязанской области.

Дознаватель отдела дознания УМВД возбудил в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.