РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 ноя. Снегогенераторы начали работу на Лыжном стадионе в подмосковном Красногорске, оснежение трассы планируют завершить к 22 декабря, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Оснежение трассы, шириной 6-9 м и длиной 2,5 км, должны закончить к 22 декабря при условии сохранения устойчивой минусовой температуры.

24 декабря стартует Красногорская лыжня - Кубок Восточной Европы FIS. По регламенту соревнований, толщина снежного покрова должна составлять не менее 30 см.

«Чем ниже температура, тем быстрее мы закончим оснежение. Мы просим прощения у наших жителей за шум, но это необходимость, потому что наш стадион входит в рейтинг стадионов, на которых проводят всероссийские и международные соревнования», - сказала заместитель начальника отдела по физической культуре и спорта МАСОУ «Зоркий» Ольга Денисова.

Искусственное оснежение трассы Лыжного стадиона МАСОУ «Зоркий» проводят с 2008 года.

Подготовка к реализации губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» ведется и по другим направлениям. Уже открыт каток на стадионе «Зоркий», где стартовал хоккейный сезон. В выходные дни в 17:45 и 19:45 на катке проходят массовые катания.

Всего в этом году в муниципалитете будут работать 37 катков.