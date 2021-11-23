РИАМО - 23 ноя. Сотрудники УМВД России по Электростали провели на территории округа профилактическую акцию «Не дай себя обмануть!», направленную на информирование населения о видах мошенничества, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В беседах с жителями полицейские подробно рассказали о мошеннических схемах и способах защиты от них. Они проинформировали слушателей о том, как злоумышленники обманывают людей, требуя денежные средства под предлогом решения проблем с их родственниками, попавшими в ДТП.

Также гражданам напомнили: ни под каким предлогом не сообщать номера и коды банковских карт, не скачивать на телефоны сомнительные приложения и не разглашать паспортные данные.

Каждому участнику мероприятия полицейские вручили памятки по профилактике мошенничества и пожелали не терять бдительность при общении с посторонними людьми.