РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. В медучреждениях Подольска все желающие могут пройти диспансеризацию, переболевших Covid-19 ждет углубленная проверка для выявления признаков постковидного синдрома, сообщает администрация округа.

Главной задачей диспансеризации населения является профилактика и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний у человека. Как показала практика, чем раньше выявить болезнь и начать ее лечение, тем больше шансов добиться положительного результата.

В Подольске, несмотря на коронавирусную инфекцию, диспансеризацию можно пройти в поликлиниках округа по месту жительства. Например, в микрорайоне Кузнечики на бульваре 65-летия Победы, дом 10. Здесь проводят как обычную, так и углубленную диспансеризацию.

Обычную диспансеризацию человек в возрасте от 18 до 40 лет проходит раз в три года, а после 40 лет может проходить ежегодно. В программу диагностики входит клинический и биохимический анализы крови, измерение артериального давления, ЭКГ, флюорография, осмотр врачами-специалистами и многое другое.

Углубленная диспансеризация проводится для лиц, переболевших коронавирусной инфекцией для выявления признаков постковидного синдрома. Это более расширенное исследование, куда входят, в том числе, измерение сатурации крови, исследование крови на d-димер, легких на аппарате «Спиро-спектр. Нейрософт».

Ежедневно диспансеризацию в поликлинике проходят до 30 человек, причем 10-15 из них, как правило, переболевшие коронавирусом. Все обследование занимает не более двух часов. По результатам диспансеризации пациента отправляют к своему терапевту, который принимает решение о дальнейшем лечении если это необходимо.

В поликлиниках автоматически составляют список пациентов, которым необходимо пройти профилактический осмотр, его передают ответственному лицу. Затем проводят обзвон пациентов для записи на удобное время. После записи автоматически формируется талон, который виден в личном кабинете пациента на региональном портале «Госуслуги». Также есть возможность записаться на обследование через инфомат в поликлинике и через колл-центр.