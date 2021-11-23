РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Подольский водоканал обратился к жителям округа с просьбой передать показания индивидуальных приборов учета в период с 6 по 12 декабря. Квитанции за декабрь будут направлены раньше привычного срока, сообщает пресс-служба предприятия.

Срок выпуска декабрьских квитанций сдвинулся для того, чтобы дать возможность жителям рассчитаться за услуги холодного водоснабжения и водоотведения до Нового года.

Тем, кто показания приборов передаст позже, плату за услуги холодного водоснабжения и водоотведения за декабрь рассчитают по среднему значению. Перерасчет платы за декабрь сделают в следующем расчетном периоде в январе 2022 года с учетом показаний водосчетчиков.

Жителей попросили оплатить услуги водоснабжения и водоотведения до 26 декабря и войти в Новый год без долгов.