РИАМО - 23 ноя. В Казани завершились международные соревнования «Кубок президента Республики Татарстан» по прыжкам в воду, 5 медалей на соревнованиях завоевали электростальцы, сообщает пресс-служба главы городского округа Электросталь.

В составе сборной команды России на соревнованиях выступали два спортсмена Московской области Вячеслав Качанов и Елизавета Кузина из Электростали.

Спортсмены принесли команде 3 золотые и 2 серебряные медали.

Вячеслав Качанов стал лучшим в дисциплине «Трамплин 1 метр. Юниоры» и вторым в дисциплине «Трамплин 3 метра. Синхронные прыжки» в тандеме со спортсменом из Санкт-Петербурга. Елизавета Кузина завоевала «золото» в прыжках с 3-х метрового с трамплина, и в синхронных прыжках с 3 метров. Серебро она завоевала в прыжках с трамплина с высоты 1 метр.