РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 ноя. Новый выезд от станции МЦД-2 Павшино через улицу Вокзальную на Ильинское шоссе начали обустраивать в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Планируется, что данный участок дороги облегчит путь общественному транспорту, выезжающему от станции МЦД-2 Павшино в сторону Новорижского шоссе.

«После окончания строительства особое улучшение, помимо автомобилистов, заметят пассажиры общественного транспорта, которые сейчас в пробках на улице Вокзальной тратят до 10 минут времени», - прокомментировал главный специалист управления организации и безопасности движения регионального Минтранса Илья Марков.

По его словам, это увеличит безопасность дорожного движения: за счет небольшой разгонной полосы, выезжающий на Ильинское шоссе транспорт не будет создавать помех тем, кто движется прямо.

Работы планируют завершить в начале декабря. Таким образом, пропускная способность перекрестка увеличится на 20%.