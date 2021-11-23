РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Полицейские подмосковного Подольска в рамках Единого дня правовой помощи провели профилактическую акцию в одной из школ округа и рассказали ее ученикам об ответственности за правонарушения, сообщается в группе «УМВД России по г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Так, инспектор отдела по делам несовершеннолетних рассказала школьникам об уголовной и административной ответственности за хулиганство, сообщение ложной информации о минировании, сбыт и хранение наркотиков, а также проявление экстремистских настроений, размещение материалов подобной направленности в социальных сетях.

Также полицейские напомнили ребятам об алгоритме общения при контакте со злоумышленниками и рассказали о наиболее распространенных видах кибермошенничества, фишинге, фейках и о способах защиты в сети Интернет.

В завершение мероприятия учащиеся поблагодарили сотрудников полиции за ценные советы и наставления, а полицейские раздали справочные буклеты с полезной юридической информацией.