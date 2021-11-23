РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 ноя. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями родительской общественности школы №16 и гимназии №6 провели акцию «Родительский патруль», сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Целью акции является контроль со стороны родителей и сотрудников Госавтоинспекции за прибытием детей в школу, а также проведение профилактических бесед по правилам дорожного движения.

Особое внимание было уделено информации о необходимости ношения световозвращающих элементов в темное время суток, также школьникам напомнили основные правила дорожного движения.

Кроме того, сотрудники ГИБДД раздали детям тематические листовки и световозвращающие значки.