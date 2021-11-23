РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. В Культурно-просветительском центре «Дубровицы» Подольска 30 ноября пройдет концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра, сообщается на сайте министерства культуры Московской области.

В программу вошла русская музыка двух столетий. Среди солистов концерта – лауреаты международных конкурсов, молодые, яркие, талантливые музыканты века наступившего, достойные преемники славных традиций отечественной исполнительской школы.

Откроет концерт первая картина балета «Петрушка» Игоря Стравинского. Терпкий уличный фольклор народных гуляний на Масленой в свое время возмутил приверженцев русской классики, но уже давно вошел в золотой фонд русской музыки. Затем в исполнении солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра прозвучит целая палитра произведений русских композиторов конца XIX – начала XX века. Завершит концерт Первая симфония Дмитрия Шостаковича.

За дирижерским пультом Всероссийского юношеского симфонического оркестра будет молодой, но уже хорошо известный дирижер Алексей Рубин.

Концерт пройдет в рамках федерального проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» при поддержке Минкультуры РФ и Московской области и с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста России Башмета создали в 2012 году. В его составе более 100 молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет из разных городов России. Оркестр объединяет лучших молодых музыкантов разного возраста и впервые в истории страны был создан по возрастному принципу. Оркестр выступал с концертами в 17 российских регионах и 9 странах мира. Принимал участие в церемонии закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в России.

КПЦ «Дубровицы» открылся в 2017 году. Он оснащен органным залом на 150 мест и большим концертным залом на 600 мест. В 50 кружках и творческих коллективах центра занимаются более 1300 человек. Учреждение ведет разнообразную концертную деятельность. В 2020 году КПЦ «Дубровицы» стал победителем Московского областного конкурса «Лучшее сельское учреждение культуры». Коллектив центра – участник программы «Пушкинская карта».

Вход на концерт бесплатный по пригласительным билетам, которые распространят среди педагогов и учащихся детских школ искусств. Также пригласительные билеты можно приобрести в комитете по культуре и туризму администрации городского округа и у администратора центра.