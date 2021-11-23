РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. В подмосковном Подольске приступили к оснежению учебного склона горнолыжного комплекса «Красная горка», сообщил «РИАМО в Подольске» директор комплекса Искандер Сабуров.

На горнолыжном комплексе «Красная горка» в Подольске 22 ноября начали оснежать учебный склон с помощью системы искуственного снегообразования. В настоящий момент благодаря низкой температуре воздуха и работе аппаратуры склон покрыт снегом на 60%. В ближайшие дни планируют его завершить и перейти к снежению основных склонов.

Горнолыжный сезон в текущем году начнется раньше благодря тому, что специальная аппаратура позовляет задавать параметры искусственного оснежения. Толщина снега должна составлять не менее 60 см по всей площади склона.

Перед началом сезона все лампы комплекса заменили на энергосберегающие и увеличили количество света на всей территории комплекса. Также расширили автомобильную парковку и отремонтировали дорогу к комплексу.

Ежегодно горнолыжный комплекс принимает тысячи взрослых и детей, которые приезжают сюда покататься на лыжах и сноубордах, а также на ватрушках.

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