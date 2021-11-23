РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Жителям Подольска приговорили к 8 годам колонии строгого режима за покушение на сбыт психотропных веществ в крупном размере, сообщила помощник Подольского городского прокурора Маргарита Тарасова.

Подсудимый решил поправить свое материальное положение и через соцсеть «ВКонтакте» приобрел через закладки психотропное вещество амфетамин общей массой 52 гр. Расфасовал его в зиппакеты и вблизи реки Пахры начал делать закладки для перепродажи мелкими партиями, где его задержали сотрудниками полиции.

Заклдачик сопротивления не оказывал, добровольно выдал свертки, находящиеся при нем, показал, где успел сделать закладки, дал признательные показания и активно сотрудничал со следствием. В суде вину признал в полном объеме и раскаялся.

Допросив свидетелей, исследовав письменные материалы дела, выслушав показания обвиняемого, суд пришел к выводу о виновности жителя Подольска в совершении покушения на сбыт психотропных веществ в крупном размере. Подсудимому назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.