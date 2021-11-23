РИАМО - 23 ноя. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что посредством своего творчества рэпер Моргенштерн способствует продаже запрещенных веществ через соцсети, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях», — заявил глава ведомства на международной конференции юрфака МГУ и МГЮА.

При этом летом столичный суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах «Розовое вино 2» и Family.

Ранее Бастрыкин заявил, что в России нужно отменить ЕГЭ. По его мнению. Следует вернуться к советской школе.