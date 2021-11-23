РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 ноя. В Домодедове построят один из крупнейших физкультурно-оздоровительных комплексов в России, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«В северной части округа, рядом со строящимся жилым комплексом «Прибрежный Парк» появится один из крупнейших физкультурно-оздоровительных комплексов в России. Проектом предусмотрен бассейн, а также залы для игровых видов спорта и боевых искусств», - написал Ежокин в своем Instgram-аккаунте.

На крыше здания будет расположена большая спортивная площадка.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Жители будут обеспечены не только современной инфраструктурой, но и рабочими местами.