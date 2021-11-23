РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. В Подольске по постановлению прокуратуры коммерческую организацию оштрафовали на 50 тыс. рублей за коррупционное правонарушение, сообщил старший помощник Подольского городского прокурора Алексей Зиновьев.

Подольская городская прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции. В итоге установлено, что общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее деятельность по предоставлению железнодорожных маневровых или буксировочных услуг, приняло на должность специалиста по охране труда бывшего федерального служащего службы судебных приставов. При этом не сообщив о заключении трудового договора работодателю федерального служащего по последнему месту его службы.

В связи с этим Подольская городская прокуратура в отношении юридического лица возбудила административное производство по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

Постановлением мирового судьи судебного участка №184 Подольского судебного района Московской области общество привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.