РИАМО - 23 ноя. В Москве на проспекте Генерала Дорохова в районе пересечения с ТТК при движении в сторону центра столкнулись несколько автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте дорожной аварии работают оперативные службы города.

Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется.

Перекрыто движение по проспекту Генерала Дорохова в сторону центра. Водителям рекомендуется объезжать место ДТП по Кутузовскому проспекту и Воробьевскому шоссе.