РИАМО - 23 ноя. Ночь на среду станет для Московского региона самой холодной за всю осень 2021 года, температура воздуха опустится до климатических показателей декабря и составит до минус 7 градусов в столице и до минус 11 градусов в Подмосковье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве под утро похолодает до минус 7 градусов, в Подмосковье до минус 11...минус 6. Таким образом, ночь станет самой студеной текущей осенью. Одевайтесь тепло, по-зимнему!» - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что 24 ноября небо над Московским регионом затянут многослойные облака, а во второй половине дня пройдет снегопад и усилится ветер, что спровоцирует метель с ухудшением видимости до 1,5 тыс. м.

По словам синоптика, наибольшее количество снега должно выпасть в период с 15 до 18 часов, высота снежного покрова может составить 3 см. Температура воздуха повысится с минус 3 градусов днем до 0 градусов вечером.

В Подмосковье и столице до 25 ноября продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и объявили предупреждение из-за порывистого ветра.