РИАМО - 23 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичная система QR-кодов отрабатывается совместно с федеральными ведомствами для ее дальнейшего применения, сообщает РИА Новости.

«Если мы первые QR-коды вводили в основном на базе собственных информационных сетей московских, то сегодня мы работаем с федеральными коллегами для того, чтобы отработать информационную систему министерства здравоохранения, министерства цифры, единый государственный портал, сложный механизм, он должен иметь высокую степень отработки, чтобы при необходимости расширять сферу применения QR-кодов», - подчеркнул столичный градоначальник.

Сейчас QR-коды в Москве нужны для того, чтобы зайти в культурные учреждения – музеи и театры.

QR-коды выдают тем, кто переболел коронавирусом или прошел полную вакцинацию от инфекции.

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