РИАМО - 23 ноя. Со следующего года жители 27 атомных городов смогут присоединиться к программе «Вожатый будущего» проекта «Лига Прогресса», который начал свою работу в 4-х городах России в октябре 2021 года, сообщает пресс-служба главы городского округа Электросталь.

«Мы хотим, чтобы у всех жителей городов атомной промышленности появилась возможность осваивать самые актуальные и востребованные знания и навыки XXI века. Мы создали информационную online - площадку для педагогов, вожатых и помощников вожатых, на которой они могут обмениваться опытом, получать необходимые компетенции от экспертов и лидеров мнений для дальнейшей передачи их новому поколению и созданию инновационных программ в лагерях», - рассказала автор и руководитель проекта Алена Добролюбова.

Она добавила, что уже в следующем году жители всех 27 городов атомной промышленности смогут принять участие в программе «Вожатый будущего 2:0!».

Участвовать в программе могут любые граждане в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие в одном из 27 городов атомной промышленность и те, кто хочет стать частью комьюнити, чтобы преобразовать навыки в компетенции, раскрыть свои сильные стороны, прокачать личный бренд и быть в курсе трендов.

26 ноября с 17:00 до 19:30 по московскому времени всех желающих приглашают на официальное прямое включение «Лига LIVE». Прямое включение пройдет в онлайн-формате на платформе https://facecast.net/w/g6m8rn.

По словам Алены Добролюбовой, проект «Лига Прогресса» официально стартовал осенью 2021 года. Он реализуется департаментом по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» при поддержке «Школы Росатома».

Молодые люди из 4 атомных городов — Полярные Зори, Заречный (Пензенская область), Лесной и Глазов — приняли участие в первом потоке программы «Вожатый будущего», который прошел в октябре - ноябре 2021 года в формате вебинаров с участием ведущих российских экспертов по наиболее актуальным направлениям развития жизненных навыков XXI века, включая диджитал, «4К» (коммуникация, креативность, командная работа, кросскультурность) и эмоциональный интеллект.

В проекте приняли участие талантливые и амбициозные молодые люди от 16 до 35 лет. Среди них были как опытные педагоги, вожатые и помощники вожатых, так и те, кто только хочет попробовать себя в этой роли.

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