РИАМО - 23 ноя. Со вторника по 27 ноября любителей графических романов и рисованных историй ждет выставка комиксов, обзоры, мастер-класс и многое другое, сообщает пресс-служба главы городского округа Электросталь.
В течение двух недель будет открыта выставка графических работ участников проекта «Литературная карта Подмосковья в комиксах».
Участие в мероприятиях бесплатное.
Адрес: проспект Ленина, 24.
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