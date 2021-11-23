РИАМО - 23 ноя. Со вторника по 27 ноября любителей графических романов и рисованных историй ждет выставка комиксов, обзоры, мастер-класс и многое другое, сообщает пресс-служба главы городского округа Электросталь.

В течение двух недель будет открыта выставка графических работ участников проекта «Литературная карта Подмосковья в комиксах».

Участие в мероприятиях бесплатное.

Адрес: проспект Ленина, 24.

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