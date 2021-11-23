РИАМО - 23 ноя. С начала года 2021 года компания-перевозчик «Мострансавто» отправила на утилизацию более 18,7 тыс. изношенных шин общим весом более 548 тонн, сообщает пресс-служба организации.

При этом 82 тонны (свыше 3 тыс. изделий) старых шин компания утилизировала в течение ноября.

Наибольшее количество шин, списанных в 2021 году, ранее предназначались для автобусов малого класса. Таких изделий на утилизацию отправили более 9,3 тыс., или свыше 93 тонн.

Полученный после переработки шин материал используют при изготовлении современных напольных покрытий для детских площадок, производства кровельных материалов и прочего.

Тем же образом компания поступает с отработанными моторным и трансмиссионным маслами. С начала 2021 года «Мострансавто» сдала на утилизацию и переработку свыше 36 тонн вышедших из эксплуатации технических жидкостей.

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