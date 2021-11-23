РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. На территории городского округа Люберцы установят 177 световых динамических живых елей к новогодним праздникам, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Зима в Подмосковье» стала одной из визитных карточек региона. Губернаторский проект стартует уже в 4-й раз и с каждым годом интерес к нему только растет. В этом году в городском округе Люберцы будет установлено 177 световых динамических и живых елей, 23 светодиодные фигуры, 2 светодиодных фонтана, 776 световых композиций, 4 326 иллюминационных гирлянд», - сказал Ружицкий.

Также украсят многофункциональные центры, почтовые отделения, образовательные учреждения, витрины торговых объектов.

В округе организуют тематические ярмарки и 16 елочных базаров. Специальными наклейками будут оборудованы 218 единиц маршрутных транспортных средств и 27 остановочных павильона общественного транспорта.

На территории Люберец зальют 23 катка. В парках установят 2 деревянные горки для катаний на тюбингах.

«Кроме того, обустроим горки во дворах. Для любителей лыжного спорта на территории стадионов и рекреационных зон проложим 9 трасс. Свои двери откроют две резиденции, 8 творческих мастерских и почта Деда Мороза», - добавил Ружицкий.