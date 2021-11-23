РИАМО - 23 ноя. В Кафедральном соборе Святых Петра и Павла пройдет саундтрек-шоу «Вселенная Ханса Циммера». В нем примет участие органный дуэт «Бельканто» и оркестр Antonio-orchestra, сообщает пресс-служба фонда Бельканто.

Автор более 150 саундтреков к культовым кинолентам, современный немецкий композитор Ханс Циммер воплотил в жизнь мечту многих – он занимается любимым делом, создает прекрасную музыку, которая полюбилась миллионам поклонников по всему миру.

В стенах старейшего лютеранского собора прозвучат мелодии, знакомые зрителям по фильмам «Интерстеллар», «Гладиатор», «Перл Харбор», «Король Лев», «Начало» и другим картинам.

Мероприятие пройдет по адресу: Старосадский переулок, 7. Билеты можно приобрести на сайте фонда Бельканто.